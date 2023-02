Waterdrop rozpoczyna współpracę z agencją Rocket Science w zakresie działań PR i influencer marketingu

Współpraca z agencją PR Rocket Science

Jako marka Waterdrop cieszymy się z podjęcia współpracy w Polsce z Rakietami w ramach działań public relations i z liderami opinii. Zdecydowaliśmy się na współpracę z agencją Rocket Science ze względu na ekspercką wiedzę i nietuzinkowe pomysły. Chcemy w 2023 rok nadal dostarczać nowoczesne rozwiązania, pomocne w codziennym nawadnianiu, a także stale dbać o środowisko naturalne – mówi Kateřina Navrátilová, Managing partner of Waterdrop CEE.

Marka Waterdrop stawia na zrównoważony rozwój, odpowiednie nawodnienie oraz ochronę środowiska – przy ich produkcji o 98 proc. ograniczona jest emisja CO2 oraz zużycie plastiku, w porównaniu z napojami produkowanymi w butelkach. Austriacka marka premium wspiera działania ograniczające zużycie plastiku, dlatego aktywnie współpracuje z organizacją Plastic Bank. Za każdy sprzedany 12-pak kapsułek waterdrop® ze środowiska naturalnego usuwana jest jedna plastikowa butelka.

Niezwykle istotne dla nas było podjęcie współpracy z firmą, która prowadzi transparentne działania na rzecz środowiska – m.in. eliminując plastik i równolegle dbając o zdrowie społeczeństwa. To ważne, aby podzielać wspólne wartości. Ochrona planety to nasz obowiązek względem przyszłych pokoleń. Ponadto wszyscy wiemy, jak niezbędne dla zdrowia jest odpowiednie nawodnienie organizmu, jednocześnie jednak nadal wielu z nas nie pije wystarczającej ilości wody. Jako magister inżynier technologii żywności i żywienia widzę potencjał w marce i jej produktach. Potwierdzeniem tego jest nowy inwestor i ambasador Waterdrop, jeden z najbardziej znanych i utytułowanych tenisistów na świecie – Novak Djoković – mówi Karolina Krzeska, CEO Rocket Science Communications.

Agencja Rocket Science Communications wspiera w obszarze PR, strategii marki, doradztwie komunikacyjnym oraz social media i influencer marketingu m.in. firmy Infinix, ClickMeeting, NoFluffJobs, SentiOne, Konkurs Bizneswoman Roku Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką oraz 4cv. Jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Public Relations, czyli SAPR.

Kapsułki wspierające regularne nawadnianie organizmu

Poza klasycznymi Microdrinkami, które urozmaicają smak wody, co docenią szczególnie osoby, które za nim nie przepadają, marka Waterdrop w swojej ofercie posiada również kapsułki energetyzujące – Microenergy – zawierające naturalną kofeinę, guaranę lub żeń-szeń. Dostępne są również napoje herbaciane – Microtea – do przyrządzania na ciepło. Zawierają one dodatki karmelu, miodu, trawy cytrynowej czy kwiatu lipy, a także Microlyte – napoje o owocowych smakach, zawierające niezbędne dla osób aktywnych fizycznie elektrolity. Dodatkowo marka dba o środowisko naturalne, oferuje wysokiej jakości kubki i butelki – także termiczne – przeznaczone zarówno do codziennego użytku, jak i lżejsze wersje dla sportowców.